2018-10-16T08:04:34+03:00
Происшествия

На Камчатке запуганная мать много лет скрывала, как на самом деле сломал ногу ее сын

Все думали, что он упал с кровати, а на самом деле его жестоко наказали за невыученный алфавит
Ольга КИВА
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На Камчатке запуганная мать много лет скрывала, как на самом деле сломал ногу ее сынНа Камчатке запуганная мать много лет скрывала, как на самом деле сломал ногу ее сынФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель поселка Палана оказался фигурантом уголовного дела после того, как вскрылись неприятные подробности его семейной жизни. По версии следствия, мужчина издевался над детьми своей сожительницы, запугивал их мать. Однажды он явно переборщил с воспитанием семилетнего пасынка, схватил его за руку и за ногу, со всей силы бросил на пол. После такого падения у мальчика диагностировали перелом ноги. Так мужчина наказал ребенка за плохо выученный алфавит.

- О происшествии стало известно только четыре года спустя, в 2017 году. В этот же период отчим снова продемонстрировал свой крутой нрав, ударив семилетнюю падчерицу ремнем по лицу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Сама семья до этого момента ни разу не попадала в поле зрения правоохранителей, характеристики с места работы матери хорошая. Когда сын сломал ногу, родители убедили его рассказывать, будто он упал с двухъярусной кровати. Однако мать на допросах после инцидента с дочерью проговорилась, что ногу мальчику сломал ее сожитель. Много лет она скрывала эту подробность, потому что просто боялась мужчину, который угрожал ей расправой.

Как выяснилось позже, фигурант состоит на учете у психиатра из-за психического расстройства. Однако экспертиза, проведенная в ходе расследования, признала его вменяемым. Сам фигурант не признает себя виновным и утверждает, что детей не бил. Он не терял надежды изменить ситуацию и писал сожительнице письма из изолятора, в которых требовал, чтобы она изменила свои показания.

В интересах несовершеннолетних потерпевших законный представитель (орган опеки) подал в суд иски о взыскании с обвиняемого компенсации морального вреда на общую сумму полтора миллиона рублей. Уголовное дело нервного сельчанина находится на рассмотрении в суде.

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