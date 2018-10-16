2018-10-16T09:12:27+03:00
Общество

В Комсомольске-на-Амуре выпал первый снег

Это событие уже настроило горожан на новый лад
Ольга КИВА
Поделиться:
В Комсомольске-на-Амуре выпал первый снегВ Комсомольске-на-Амуре выпал первый снегФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре выпал первый снег. Снежным ковром накрыло еще местами зеленую траву, остатки желтых листьев на деревьях и цветы в клумбах.

В Комсомольске-на-Амуре выпал первый снег Фото: Социальные сети

В Комсомольске-на-Амуре выпал первый снегФото: Социальные сети

Фото: Социальные сети

Горожане похоже сильно истосковались по зимнему холодку и снегу. Одни взялись за телефоны и фотоаппараты, чтобы запечатлеть волшебство первого снега. Другие же выразили свое настроение в виде смайликов, которые очень приятно выводить, например, на капоте собственного авто. Первые снимки уже появились в социальной сети.

В Комсомольске-на-Амуре выпал первый снег

В Комсомольске-на-Амуре выпал первый снег

Фото: Социальные сети

По прогнозам синоптиков, в городе Юности снег еще будет идти, правда вместе с дождем. Комсомольчане уже запасаются теплой резиновой обувью и готовят зонты, которые пригодятся завтра, 17 октября. Однако день не будет таким уж серым и облачным. Солнце периодически будет проглядывать из-за туч, одаривая своим теплом горожан.

В Комсомольске-на-Амуре выпал первый снег Фото: Социальные сети

В Комсомольске-на-Амуре выпал первый снегФото: Социальные сети

Фото: Социальные сети

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На дорогах Хабаровского края ограничили движение автобусов
В Хабаровске осудят мужчину, укравшего в аптеке дорогое лекарство
Любительница конопли в Хабаровском крае может загреметь в тюрьму на 10 лет
Из магазина в Южно-Сахалинске пропали деньги, калькулятор и продавщица
На Камчатке запуганная мать много лет скрывала, как на самом деле сломал ногу ее сын
Нелегальных торговцев рыбой постепенно выгоняют с улиц Хабаровска
На Камчатке стали чаще болеть внебольничной пневмонией
Пожар в деревянном доме в Хабаровском крае: из горящего помещения вывели сонных и пьяных жильцов
Хабаровский Отелло в гостях устроил разборки со своей сожительницей
В Хабаровском крае составили «черный» список «управляк» и ТСЖ, не расплатившихся за электроэнергию
Иномарка сбила хабаровчанина прямо на пешеходном переходе
Обучение детей плаванию в Хабаровске оценил олимпийский чемпион Владимир Сальников
Сотового телефона и золотой цепочки хабаровчанин лишился во время ночной гулянки
Для любителей воркаута устроят соревнования в центре Хабаровска
Погода в Хабаровске на 16 октября 2018 года: дне до +7 градусов, дождь
В Комсомольске-на-Амуре врачам выделят 60 квартир
В Хабаровском крае расследуют гибель пенсионерки на железной дороге
Безлюдные бараки в Хабаровске сносят ради нового жилья
Хабаровчанина ограбили прямо возле подъезда собственного дома
На Камчатке пьяный сельчанин убил пенсионера, насмехавшегося над его тюремным прошлым
Землетрясение на Камчатке: силу подземных толчков оценили в три балла
Вместе с Хабаровским краем день рождения 20 октября отметят больше четырех тысяч человек