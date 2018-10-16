СЕГОДНЯ 08:21 2018-10-16T09:12:27+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре выпал первый снег. Снежным ковром накрыло еще местами зеленую траву, остатки желтых листьев на деревьях и цветы в клумбах.

В Комсомольске-на-Амуре выпал первый снегФото: Социальные сети

Фото: Социальные сети

Горожане похоже сильно истосковались по зимнему холодку и снегу. Одни взялись за телефоны и фотоаппараты, чтобы запечатлеть волшебство первого снега. Другие же выразили свое настроение в виде смайликов, которые очень приятно выводить, например, на капоте собственного авто. Первые снимки уже появились в социальной сети.

В Комсомольске-на-Амуре выпал первый снег

Фото: Социальные сети

По прогнозам синоптиков, в городе Юности снег еще будет идти, правда вместе с дождем. Комсомольчане уже запасаются теплой резиновой обувью и готовят зонты, которые пригодятся завтра, 17 октября. Однако день не будет таким уж серым и облачным. Солнце периодически будет проглядывать из-за туч, одаривая своим теплом горожан.

В Комсомольске-на-Амуре выпал первый снегФото: Социальные сети

Фото: Социальные сети