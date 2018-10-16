2018-10-16T08:48:49+03:00
Происшествия

Из магазина в Южно-Сахалинске пропали деньги, калькулятор и продавщица

По предварительным данным, женщина прихватила казенное добро и больше на работу не приходила
Ольга КИВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Южно-Сахалинске в одном из магазинов одновременно пропали деньги, калькулятор, сотовый телефон и продавщица. Последняя, как позже выяснилось, и стала подозреваемой в краже. По предварительной информации, женщина заступила на смену, забрала казенное добро и благополучно скрылась.

- О происшествии заявила хозяйка торговой точки. Она оценила ущерб в 30 тысяч рублей. Во время расследования оперативники задержали 30-летнюю сотрудницу магазина, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Позже полицейские выяснились, что предприимчивая фигурантка уже не раз оказывалась в поле зрения правоохранителей. На нее завели уголовное дело и послушали ее версию событий. Женщина не стала отпираться и призналась, что взяла чужое. Деньги она потратила на личные нужды, остальное имущество у нее изъяли во время обыска. На время расследования с фигурантки взяли подписку о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На дорогах Хабаровского края ограничили движение автобусов
В Хабаровске осудят мужчину, укравшего в аптеке дорогое лекарство
Любительница конопли в Хабаровском крае может загреметь в тюрьму на 10 лет
В Комсомольске-на-Амуре выпал первый снег
На Камчатке запуганная мать много лет скрывала, как на самом деле сломал ногу ее сын
Нелегальных торговцев рыбой постепенно выгоняют с улиц Хабаровска
На Камчатке стали чаще болеть внебольничной пневмонией
Пожар в деревянном доме в Хабаровском крае: из горящего помещения вывели сонных и пьяных жильцов
Хабаровский Отелло в гостях устроил разборки со своей сожительницей
В Хабаровском крае составили «черный» список «управляк» и ТСЖ, не расплатившихся за электроэнергию
Иномарка сбила хабаровчанина прямо на пешеходном переходе
Обучение детей плаванию в Хабаровске оценил олимпийский чемпион Владимир Сальников
Сотового телефона и золотой цепочки хабаровчанин лишился во время ночной гулянки
Для любителей воркаута устроят соревнования в центре Хабаровска
Погода в Хабаровске на 16 октября 2018 года: дне до +7 градусов, дождь
В Комсомольске-на-Амуре врачам выделят 60 квартир
В Хабаровском крае расследуют гибель пенсионерки на железной дороге
Безлюдные бараки в Хабаровске сносят ради нового жилья
Хабаровчанина ограбили прямо возле подъезда собственного дома
На Камчатке пьяный сельчанин убил пенсионера, насмехавшегося над его тюремным прошлым
Землетрясение на Камчатке: силу подземных толчков оценили в три балла
Вместе с Хабаровским краем день рождения 20 октября отметят больше четырех тысяч человек
Синдикат наркоторгоцев обезвредили на Дальнем Востоке
Гость из северной столицы пытался сбыть золотодобытчикам на Камчатке 700 тонн некачественного реагента
Матч «СКА-Нефтяник» - «Сандвикен» 14 октября: хабаровчане не смогли сломить шведов