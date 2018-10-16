Из магазина в Южно-Сахалинске пропали деньги, калькулятор и продавщица

СЕГОДНЯ 08:48 2018-10-16T08:48:49+03:00

По предварительным данным, женщина прихватила казенное добро и больше на работу не приходила

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В Южно-Сахалинске в одном из магазинов одновременно пропали деньги, калькулятор, сотовый телефон и продавщица. Последняя, как позже выяснилось, и стала подозреваемой в краже. По предварительной информации, женщина заступила на смену, забрала казенное добро и благополучно скрылась.

- О происшествии заявила хозяйка торговой точки. Она оценила ущерб в 30 тысяч рублей. Во время расследования оперативники задержали 30-летнюю сотрудницу магазина, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Позже полицейские выяснились, что предприимчивая фигурантка уже не раз оказывалась в поле зрения правоохранителей. На нее завели уголовное дело и послушали ее версию событий. Женщина не стала отпираться и призналась, что взяла чужое. Деньги она потратила на личные нужды, остальное имущество у нее изъяли во время обыска. На время расследования с фигурантки взяли подписку о невыезде.