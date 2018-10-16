2018-10-16T09:53:58+03:00
Происшествия

В Хабаровске осудят мужчину, укравшего в аптеке дорогое лекарство

Мужчина вырвал препарат из рук фармацевта и с ним убежал
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровске осудят мужчину, укравшего в аптеке дорогое лекарствоВ Хабаровске осудят мужчину, укравшего в аптеке дорогое лекарствоФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Как установило следствие, злоумышленник зашел в аптечный пункт под видом покупателя и начал «выбирать» лекарства. Остановившись на препарате стоимостью три с половиной тысячи рублей, мужчина попросил продавца-фармацевта достать его из витрины, чтобы якобы лучше рассмотреть. Однако, как только женщина выполнила просьбу клиента, он выхватил лекарство у нее из рук и пустился бежать.

- Сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего безработного хабаровчанина по подозрению в грабеже, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, а в январе текущего года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за мошенничество.

Злоумышленника арестовали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». С учетом того, что это не первое совершенное им преступление, мужчине может грозить до четырех лет тюрьмы.

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