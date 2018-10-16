2018-10-16T11:09:53+03:00
Общество

Больше 400 хабаровчан уже зарегистрировались на конкурсе «Лидеры России»

Кандидаты поборются за приз в один миллион рублей
Ольга КИВА
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Больше 400 хабаровчан уже зарегистрировались на конкурсе «Лидеры России»Больше 400 хабаровчан уже зарегистрировались на конкурсе «Лидеры России»Фото: Правительство Хабаровского края
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Участвовать во Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России» пожелали участвовать больше 400 жителей Хабаровского края. Количество заполненных анкет от кандидатов со всей России уже превысило 50 тысяч. Также среди заявленных конкурсантов есть и представители других стран.

- Последний день приема заявок — 24 октября. Подать свои данные желающие могут на сайте лидерыроссии.рф, - сообщают организаторы мероприятия. - В прошлом году в конкурсе участвовали порядка 200 тысяч человек, в этом году, надеемся, кандидатов будет в два раза больше. При этом победителями стали 103 человек. В их числе трое специалистов из Хабаровского края - Андрей Рузанов, Дмитрий Волков и Александр Симоненко.

К конкурсу допускаются управленцы не старше 55 лет, имеющие опыт руководства не менее пяти лет. Для участников от 25 до 35 лет действуют облегченные условия - конкурсантам достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

В качестве награды объявили грант в размере одного миллиона рублей. Кроме того, победители смогут присоединиться ко второму потоку курса, разработанному специально для подготовки высшего кадрового резерва страны.

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