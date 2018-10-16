На дорогах Хабаровского края ограничили движение автобусов

СЕГОДНЯ 10:27 2018-10-16T10:28:06+03:00

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Сегодня, 16 октября, перестали курсировать некоторые междугородние рейсы в Хабаровском крае. Ограничение вступило в силу в 15:30 по местному времени. Это вынужденная мера, на которую в регионе решились в связи со штормовым предупреждением.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, автобусы перестали курсировать по маршрутам «Комсомольск-на-Амуре – Солнечный» «Комсомольск-на-Амуре — Березовый» и на подъезде к поселку Горный. Ограничение движения на дорогах будет действовать до устранения последствий неблагоприятных погодных условий.

Напомним, что 16 и 17 октября ожидается ухудшение погоды в Хабаровском, Комсомольском, Амурском, Нанайском, Солнечном и Верхнебуреинском районах. МЧС предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях. Порывы ветра и обильные осадки могут нарушить работу объектов энергетики, стать причиной аварий на линиях связи и электропередач.