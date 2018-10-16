Полицейские прервали путешествие рыбака из Хабаровского края на грузовом поезде

СЕГОДНЯ 11:58 2018-10-16T11:59:44+03:00

Мужчина всего лишь хотел доехать до дома, но стражи порядка сняли его с вагона

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В Комсомольске -на- Амуре транспортным полицейским поступило сообщение о «нелегале» в полувагоне грузового поезда. Звонивший рассказал, что кто-то забрался на состав и катается, что запрещено по технике безопасности.

- Прибыв на указанное место, сотрудники полиции обнаружили в грузовом вагоне 47-летнего жителя города Юности. Мужчина рассказал, что просто ехал домой,- сообщили в пресс - службе УТ МВД России по ДФО.

Мужчина рыбачил на реке Дуки, когда ему пришла в голову идея отправитьсядомой. Выйдя на станцию Болен, комсомольчанин увидел грузовой состав, который двигался в сторону города. Рыбак решил воспользоваться одним из полувагонов, чтобы доехать до места назначения. За такую поездку он поплатился административным делом. Полицейские составили протокол о соответсвующем нарушении.