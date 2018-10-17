Злостный неплательщик алиментов из Хабаровска довел приставов до крайности

СЕГОДНЯ 03:15 2018-10-17T03:15:00+03:00

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Житель краевой столицы стал фигурантом уголовного дела, когда его долг по алиментам перевалил за 600 тысяч рублей. Приставы всячески пытались достучаться до нерадивого папаши и убедить его расплатиться, но горожанин упорно отказывался выполнять их требования.

- Способы воздействия на должника испробовали разные. Его привлекали к административной ответственности и приговорили к 40 часам обязательных работ, ограничили право на выезд, арестовали его имущество и банковские счета. Однако ни одна из мер не принесла должного результата, - прокомментировали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО.

Тогда правоохранители решили действовать иначе. Против злостного неплательщика алиментов завели уголовное дело. Среди возможных наказаний для горе-папаши исправительные или принудительные работы на срок до одного года, арест на срок до трех месяцев или лишение свободы на срок до одного года.