Злостный неплательщик алиментов из Хабаровска довел приставов до крайности
Житель краевой столицы стал фигурантом уголовного дела, когда его долг по алиментам перевалил за 600 тысяч рублей. Приставы всячески пытались достучаться до нерадивого папаши и убедить его расплатиться, но горожанин упорно отказывался выполнять их требования.
- Способы воздействия на должника испробовали разные. Его привлекали к административной ответственности и приговорили к 40 часам обязательных работ, ограничили право на выезд, арестовали его имущество и банковские счета. Однако ни одна из мер не принесла должного результата, - прокомментировали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО.
Тогда правоохранители решили действовать иначе. Против злостного неплательщика алиментов завели уголовное дело. Среди возможных наказаний для горе-папаши исправительные или принудительные работы на срок до одного года, арест на срок до трех месяцев или лишение свободы на срок до одного года.