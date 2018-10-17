В Хабаровском крае селу на «дальневосточных гектарах» дали имя

СЕГОДНЯ 03:53 2018-10-17T03:53:23+03:00

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В районе имени Лазо одному из сел присвоили название «Дальневосточное». Населенный пункт расположился на «дальневосточных гектарах» в Кругликовском поселении. Имя для него выбирали сами сельчане. Для этого сначала провели анкетирование, а после выбрали самый популярный вариант названия.

Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития, границы села расширили прошлой осенью, включив земельные участки общей площадью 720 гектаров. Чтобы официально признать новое село, в феврале в регионе приняли новый закон, позволяющий «гектарщикам» построить дороги и протянуть линии электропередач.

Напомним, в рамках программы «Дальневосточный гектар» каждый житель России может получить земельный участок бесплатно. Оформить заявку на землю можно на сайте НаДальнийВосток.рф. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. Через пять лет землю можно получить в собственность или длительную аренду бесплатно.