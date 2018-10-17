В Хабаровске впервые устраивают конкурс «Городская скульптура — 2018»

СЕГОДНЯ 04:14 2018-10-17T04:15:40+03:00

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В Хабаровске впервые пройдет конкурс «Городская скульптура — 2018». Показать свое мастерство и профессиональные навыки смогут все желающие.

Как сообщили в департаменте архитектуры города, целю этого мероприятия была оценка способностей местных архитекторов, художников, дизайнеров, скульпторов и творческих союзов. Будущим конкурсантам помимо самого макета скульптуры или композиции нужно будет предоставить краткую пояснительную записку, а также указать место, где ее планируют установить. Высота макетов может варьироваться от 30 до 60 сантиметров.

Последний день подачи заявок — 27 ноября. С 28 ноября по 7 декабря конкурсная комиссия будет оценивать работы и определит победителей, которых наградят дипломами региональной организации Союза художников России и денежными призами.

Заявки принимают в департаменте архитектуры, строительства и землепользования, расположенном на улице Дикопольцева, 17, кабинеты № 402, 403. Рабочие часы - 9:00-18:00, обед — 13:00-14:00. Телефоны для справок: 41-99-08, 40-91-39.