2018-10-17T04:57:41+03:00
Происшествия

У комсомольчанина украли деньги с помощью его же телефона

Подвел онлайн-банкинг, установленный в гаджете
Ольга КИВА
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У комсомольчанина украли деньги с помощью его же телефонаУ комсомольчанина украли деньги с помощью его же телефонаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель города Юности обратился к полицейским с просьбой найти вора, который похитил с его карты 25 тысяч рублей. Правоохранители справились с поставленной задачей, правда, к несчастью потерпевшего они задержали его 27-летнего пасынка.

- Как полагает следствие, в день похищения денег задержанный гостил у своего отчима. Они мирно беседовали, а позже фигурант попросил у мужчины телефон. Он сказал, что ему нужно срочно позвонить, а на самом деле перевел деньги со счета потерпевшего на свой. В гаджете был установлен онлайн-банкинг, в которым фигурант легко разобрался, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Похищенные деньги задержанный потратил на алкоголь. Против него уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». Пока идет расследование подозреваемый будет находиться на свободе, но под подпиской о невыезде.

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