2018-10-17T05:34:24+03:00
Общество

Пассажирский автобус протащил комсомольчанина по дороге

Пострадавшего отправили в больницу
Ольга КИВА
Поделиться:
Пассажирский автобус протащил комсомольчанина по дорогеПассажирский автобус протащил комсомольчанина по дорогеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В городе Юности случилось дорожное происшествие, в котором пострадал 30-летний горожанин. Он отправился на автобусе по делам и Собирался выходить на одной из остановок. За рулем общественного транспорта сидел водитель, который видимо куда-то торопился. Он настолько быстро закрыл дверь, что прищемил сумку пассажира. Мужчина не убедился, что все пассажиры вышли и поехал дальше. Из-за этого пострадавший упал и получил травму. По предварительной информации, горожанина доставили в больницу. Его жизнь и здоровье вне опасности.

Как сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю, сообщение о происшествии появилось в городских средствах массовой информации. В ближайшее время следователи займутся проверкой фактов, а также будут установливать обстоятельства дорожного происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Электроснабжение восстанавливают в Николаевском районе Хабаровского края
В Хабаровском крае за три года сократилось количество детских домов
Хабаровских школьников признали лучшими исполнителями жестовой песни в России
Хабаровчанке не дает покоя кредит, оформленный против ее воли
В Хабаровском крае начали собирать деньги для детей-инвалидов
Труп в квартире озадачил сахалинских следователей
В села Хабаровского края постепенно возвращается электричество
В Хабаровском крае отменили ограничение движения пригородных автобусов
В Хабаровском крае ищут пропавшего пожилого сельчанина
У комсомольчанина украли деньги с помощью его же телефона
В Хабаровске впервые устраивают конкурс «Городская скульптура — 2018»
В Хабаровском крае селу на «дальневосточных гектарах» дали имя
Злостный неплательщик алиментов из Хабаровска довел приставов до крайности
Погода в Хабаровске на 17 октября 2018 года: днем до +7 градусов, осадки
Полицейские прервали путешествие рыбака из Хабаровского края на грузовом поезде
Больше 400 хабаровчан уже зарегистрировались на конкурсе «Лидеры России»
На дорогах Хабаровского края ограничили движение автобусов
В Хабаровске осудят мужчину, укравшего в аптеке дорогое лекарство
Любительница конопли в Хабаровском крае может загреметь в тюрьму на 10 лет