Пассажирский автобус протащил комсомольчанина по дороге

СЕГОДНЯ 05:34 2018-10-17T05:34:24+03:00

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В городе Юности случилось дорожное происшествие, в котором пострадал 30-летний горожанин. Он отправился на автобусе по делам и Собирался выходить на одной из остановок. За рулем общественного транспорта сидел водитель, который видимо куда-то торопился. Он настолько быстро закрыл дверь, что прищемил сумку пассажира. Мужчина не убедился, что все пассажиры вышли и поехал дальше. Из-за этого пострадавший упал и получил травму. По предварительной информации, горожанина доставили в больницу. Его жизнь и здоровье вне опасности.

Как сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю, сообщение о происшествии появилось в городских средствах массовой информации. В ближайшее время следователи займутся проверкой фактов, а также будут установливать обстоятельства дорожного происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.