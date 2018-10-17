В Хабаровском крае ищут пропавшего пожилого сельчанина

СЕГОДНЯ 06:06 2018-10-17T06:06:01+03:00

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В Хабаровском крае идут поиски пожилого жителя села Эворон. Пропавшему 60 лет. Последний раз его видели 22 августа. В тот день он вышел из своего дома в поселке и пропал. До настоящего момента о его местонахождении ничего не известно

- По предварительным данным, дежурный Центра управления в кризисных ситуациях принял сообщение 16 октября. За помощью к спасателям обратились из Следственного управления Следственного комитета РФ, - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На поиски мужчины отправились спасатели Комсомольского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Вмести с ними в поисковой операции участвуют полицейские и военнослужащие. Всего — 20 человек. На данный момент искатели обследовали пять квадратных километров лесного массива. Пока результатов нет, поиски продолжаются сегодня, 17 октября.