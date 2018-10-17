В Хабаровском крае отменили ограничение движения пригородных автобусов

СЕГОДНЯ 06:21 2018-10-17T06:22:02+03:00

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В Хабаровском крае сняли ограничение движения пригородных автобусов. Это была необходимая мера, к которой в регионе прибегли в связи со штормовым предупреждением. Накануне в некоторых частях региона выпал мокрый снег. Как следствие, на автотрассах образовалась наледь. Поэтому вчера, в 15:30 отменили автобусные рейсы из Комсомольска-на-Амуре в поселок Солнечный и Березовый.

- Ограничение сняли сегодня, 17 октября, в 11:00. Дорожные службы уже ликвидировали снежный накат и наледь, препятствий для передвижения по трассе нет, - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, 16 и 17 октября в центральных и северных районах региона ожидаются сильные дожди и ветер до 20 метров в секунду. Ухудшение погоды будет в Хабаровском, Комсомольском, Амурском, Нанайском, Солнечном и Верхнебуреинском районах. Осадки и ветер также придут в Советско-Гаванский, Николаевский, Ванинский, Тугуро-Чумиканский, имени Полины Осипенко и Ульчский районы.