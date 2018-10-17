2018-10-17T07:42:06+03:00
Общество

В села Хабаровского края постепенно возвращается электричество

Аварийные службы продолжают восстанавливать опоры ЛЭП в Солнечном районе
Ольга КИВА
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В села Хабаровского края постепенно возвращается электричествоВ села Хабаровского края постепенно возвращается электричествоФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Хабаровский край во власти непогоды. Мокрый снег и сильный ветер повредили линии электопередач, из-за чего жители некоторых сел остались без света. По последней информации, 17 октября восстановить подачу электроэнергии удалось в пяти населенных пунктах — Чегдомын, Горин, Джонка, Усть-Ургал и Солони.

- Сейчас без электроэнергии остаются пять населенных пунктов в Солнечном районе. Среди них Харпичан, Кондон, Эворон, Дуки, Хальгасо. Здесь без света остались 880 жилых домов и 11 социально-значимых объектов. Последние подключили к резервным источникам питания, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России.

Напомним, 16 и 17 октября на территории региона действует режим штормового предупреждения. В связи с этим 16 октября ввели ограничения движения пригородных автобусов в Комсомольске-на-Амуре, которое отменили сегодня, 17 октября, в 11:00.

Жителям региона напоминают телефоны вызова экстренных служб: со стационарного номера – «01», с мобильных телефонов - «101» и «112»!

Телефон «доверия» ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.

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