Труп в квартире озадачил сахалинских следователей

СЕГОДНЯ 07:40 2018-10-17T07:40:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Южно-Сахалинске труп в квартире вызвал много вопросов у следователей. Мужчину нашли в запертой квартире 10 октября. Его явно били преимущественно по голове. Позже следователи выяснили, что последним, с кем общался убитый был установщик окон. Он то и стал главным подозреваемым в этом уголовном деле.

- По версии следствия, подозреваемый и ранее оказывал услуги потерпевшему. В тот день он пришел к нему, чтобы сделать замеры потолка. Сначала они просто разговаривали, потом диалог перерос в ссору. Причиной стал нелестный отзыв о девушке фигуранта, который неосторожно высказал погибший, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Задержанный не выдержал, схватил биту и ударил заказчика четыре раза по голове. Потом он закрыл входную дверь на ключ и ушел. Позже его задержали по обвинению в убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.