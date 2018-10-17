2018-10-17T07:40:37+03:00
Происшествия

Труп в квартире озадачил сахалинских следователей

Он лежал в закрытой квартире, из помещения ничего не пропало
Ольга КИВА
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Труп в квартире озадачил сахалинских следователейТруп в квартире озадачил сахалинских следователейФото: Иван ВИСЛОВ
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В Южно-Сахалинске труп в квартире вызвал много вопросов у следователей. Мужчину нашли в запертой квартире 10 октября. Его явно били преимущественно по голове. Позже следователи выяснили, что последним, с кем общался убитый был установщик окон. Он то и стал главным подозреваемым в этом уголовном деле.

- По версии следствия, подозреваемый и ранее оказывал услуги потерпевшему. В тот день он пришел к нему, чтобы сделать замеры потолка. Сначала они просто разговаривали, потом диалог перерос в ссору. Причиной стал нелестный отзыв о девушке фигуранта, который неосторожно высказал погибший, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Задержанный не выдержал, схватил биту и ударил заказчика четыре раза по голове. Потом он закрыл входную дверь на ключ и ушел. Позже его задержали по обвинению в убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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