В Хабаровском крае начали собирать деньги для детей-инвалидов

СЕГОДНЯ 07:59 2018-10-17T08:02:07+03:00

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В Хабаровском крае стартовал благотворительный марафон «Спешите творить добро». Ее цель — собрать деньги для детей инвалидов. Пожертвования направят на покупку средств реабилитации, велосипедов, беговых дорожек, тренажеров, предметов мебели, ноутбуков, планшетов, электронных книг и развивающих игр. В акции заявлено 245 детей.

Сбор денег продлится до 15 ноября. Желающие могут сделать пожертвование одним из двух способов:

- Перевод на расчетный счет Хабаровского краевого отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», реквизиты:

р/сч 40703810108010000325, РЕГИОБАНК-Филиал Банка «ФК Открытие» г. Хабаровск

БИК 040813704,

к/сч 30101810508130000997,

ИНН/КПП 721001220/272101001 с пометкой «Для телемарафона»

При перечислении денег в пользу конкретного ребенка-инвалида в платежном документе нужно указать его имя.

- Через СМС-сообщение. Отравьте слово «ТЕПЛО» на номер 7522. Это единый номер для всех операторов связи. Стоимость одного СМС-сообщения 50 рублей.

Принимается натуральная помощь. Вещи будут собирать в Хабаровском краевом отделении Российского детского фонда, расположенного на улице Комсомольской, 53, телефон: 21-37-54.

Напомним, благотворительная акция проводится раз в два года. Впервые ее запустили в 2010 году, а в 2016 году она объединила более 200 организаций, 30 индивидуальных предпринимателей и более 400 обычных граждан. Всего удалось собрать больше шести миллионов рублей. Тогда помощь получили 224 ребенка.