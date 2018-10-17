Хабаровчанке не дает покоя кредит, оформленный против ее воли

СЕГОДНЯ 08:25 2018-10-17T08:25:42+03:00

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Жительница Хабаровска была неприятно удивлена, когда узнала, что на ее имя оформлен кредит. О сделке с микрофинансовой организацией она узнала по телефону. Женщине позвонила сотрудница кредитной компании и сообщила о задолженности. В ужасе горожанка кинулась за помощью правоохранителям, которые отчасти пролили свет на это происшествие.

- Займ оформили на сайте организации и для этого предоставили копию паспорта. Сама заявительница утверждает, что никаких заявок не подавала, зато она передавала копию паспорта бывшему работодателю при трудоустройстве, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

Как позже выяснилось, счет, на который поступили деньги после оформления займа, принадлежит индивидуальному предпринимателю, на которого работала пострадавшая. По данному факту возбудили уголовное дело по по статье «Мошенничество». Расследование на данный момент продолжается.