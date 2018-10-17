2018-10-17T08:56:05+03:00
Звезды

Хабаровских школьников признали лучшими исполнителями жестовой песни в России

Ребята выступали на фестивале «Как взмах крыла» в Москве
Ольга КИВА
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Хабаровских школьников признали лучшими исполнителями жестовой песни в РоссииХабаровских школьников признали лучшими исполнителями жестовой песни в РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Школьники из Хабаровска стали победителями Всероссийского фестиваля жестовой песни «Как взмах крыла», который прошел в Москве. В этом мероприятии участвовали ребята с нарушениями слуха из разных регионов страны.

На суд жюри были представлены 33 лучших творческих номера. Среди них была песня «Страна чудес», которую исполнили Екатерина Лапшина и Тимофей Меркулов. Они выступали в возрастной группе от семи до 13 лет. Свою победу хабаровчане завоевали в номинации «Дуэт». В качестве награды ребята получили путевки на творческую смену в международном детском центре «Артек».

Как сообщили в министерстве образования края, жестовая песня — это уникальная форма творческого общения слабослышащих и глухих людей. «Пение» руками довольно сложное занятие. Он требует от исполнителя точности движений, артистизма и умения правильно подобрать «слово». От этого зависит получится ли передать смысл поэтического текста и музыкального ритма и сделать песню понятной для тех, кто не сможет ее услышать.

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