2018-10-17T09:48:38+03:00
Происшествия

Электроснабжение восстанавливают в Николаевском районе Хабаровского края

Без света сидят жители села Иннокентьевки и поселка Маго
Ольга КИВА
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Электроснабжение восстанавливают в Николаевском районе Хабаровского краяЭлектроснабжение восстанавливают в Николаевском районе Хабаровского краяФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровском крае продолжается ликвидация последствий дождя и мокрого снега, который выпал накануне. Сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о нарушении электроснабжения Николаевском районе. На данный момент известно, что без электричества остались жители села Иннокентьевка и поселка Маго.

По информации, предоставленной ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, без электричества остаются почти 450 домов, восемь социально-значимых объектов и три котельные. К резервным источникам питания подключили больницы, школы и детские сады. Обследование линии проводит аварийная бригада в в составе пяти человек и одной единицы техники.

Жителям региона напоминают телефоны вызова экстренных служб: со стационарного номера – «01», с мобильных телефонов - «101» и «112»!

Телефон «доверия» ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.

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