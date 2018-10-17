Неизвестные в масках ограбили офис в центре Хабаровска

СЕГОДНЯ 10:25 2018-10-17T10:26:12+03:00

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В центре краевой столицы двое неизвестных ворвались в офис микрофинансовой организации. Злоумышленники закрыли лица, чтобы их не смогли опознать. Один из них нацепил вязаную маску, второй прикрылся шейным платком. Однако эти ухищрения им не помогли и приметы одного из грабителей все-таки удалось опознать на кадрах видеонаобледения.

- Добычей грабителей стали 33 тысячи рублей и сотовый телефон сотрудницы стоимостью 10 тысяч рублей. Полицейские приехали на место происшествия через пять минут, но преступники уже успели скрыться, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Уголовное дело уже возбудили по статье «Грабеж». Оперативникам предстоит найти и задержать подозреваемых, возможно с помощью горожан. Сотрудники полиции обращаются к жителям краевой столицы с просьбой. Если вы располагаете информацией, которая поможет в раскрытии преступления, или узнали мужчину с фотографии, просьба позвонить по телефонам: (4212) 59-53-35 или 02. Безопасность и конфиденциальность гарантируются.