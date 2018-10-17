2018-10-17T11:24:33+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае подросток обворовал свою мать

Наживой нерадивого сына стали десять тысяч рублей
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Хабаровском крае подросток обворовал свою матьВ Хабаровском крае подросток обворовал свою матьФото: Александр ГЛУЗ
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В Комсомольске-на-Амуре к полицейским обратилась за помощью местная жительница. Она сообщила, что из ее комнаты в общежитии пропали десять тысяч рублей. Полицейские в ходе расследования дела выяснили, что деньги украл 18-летний сын потерпевшей, который проживал вместе с ней.

- Ранее молодой человек уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В этот раз юноша стащил деньги из шкафа, а потом потратил их на алкоголь и развлечения, - сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Однако пропала не только наличка, но и банковская карта. По подозрению в этом хищении задержали соседку потерпевшей. Она в отсутствии внимания потерпевшей похитила из ее кошелька банковскую карту и записку с пин-кодом. В ближайшем банкомате злоумышленница обналичила 22 тысячи рублей и потратила их на собственные нужды.

В отношении обоих подозреваемых возбудили уголовные дела по статье «Кража».

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