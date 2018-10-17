В Хабаровском крае подросток обворовал свою мать
В Комсомольске-на-Амуре к полицейским обратилась за помощью местная жительница. Она сообщила, что из ее комнаты в общежитии пропали десять тысяч рублей. Полицейские в ходе расследования дела выяснили, что деньги украл 18-летний сын потерпевшей, который проживал вместе с ней.
- Ранее молодой человек уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В этот раз юноша стащил деньги из шкафа, а потом потратил их на алкоголь и развлечения, - сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Однако пропала не только наличка, но и банковская карта. По подозрению в этом хищении задержали соседку потерпевшей. Она в отсутствии внимания потерпевшей похитила из ее кошелька банковскую карту и записку с пин-кодом. В ближайшем банкомате злоумышленница обналичила 22 тысячи рублей и потратила их на собственные нужды.
В отношении обоих подозреваемых возбудили уголовные дела по статье «Кража».