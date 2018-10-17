2018-10-17T11:51:36+03:00
Общество

Осенние каникулы 2018 в Хабаровске: школьники отправятся отдыхать в конце месяца

В краевой столице откроются 75 оздоровительных лагерей
Мария ИГНАТЬЕВА
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Осенние каникулы 2018 в Хабаровске: школьники отправятся отдыхать в конце месяцаОсенние каникулы 2018 в Хабаровске: школьники отправятся отдыхать в конце месяцаФото: Евгения ГУСЕВА
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В Хабаровском крае уже 30 октября школьники отправятся на школьные каникулы. Отдыхать ученики будут до 5 ноября. Но скучать дома и не придется. Только в дальневосточной столице для них откроют 75 оздоровительных лагерей. Планируется, что в различных мероприятиях будут задействованы более 80 % школьников.

- В городе будут еще и два лагеря труда и отдыха, которые смогут посетить более двух тысяч подростков. Общая стоимость путевки в оздоровительном лагере с двухразовым питанием за пять дней составит около полутора тысяч рублей, часть денег от этой суммы готов возместить муниципальный бюджет. Детям из малоимущих семей пребывание в лагере полностью оплатит бюджет Хабаровска, - сообщили в пресс-службе мэрии.

В центрах работы с населением будут работать группы для детей и подростков. На жилмассивах запланированы культурно-массовые мероприятия, дворовые турниры. А в образовательных учреждениях откроются различные кружки и секции.

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