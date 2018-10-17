2018-10-17T12:34:51+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае больше 400 домов остаются без света из-за непогоды

Электроэнергии нет в трех населенных пунктах региона
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Хабаровском крае больше 400 домов остаются без света из-за непогодыВ Хабаровском крае больше 400 домов остаются без света из-за непогодыФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае специалисты продолжают восстанавливать подачу электроэнергии в дома населенных пунктов, куда накануне обрушилась непогода. Сейчас в регионе их три, а еще вчера их было семь. Сейчас без света, уже вторые сутки остаются жители 429 домов.

- Без электроэнергии остаются 3 населенных пункта в двух муниципальных районах края: в Солнечном - Харпичан, Эворон, и Николаевском-Иннокентьевка. Там 9 социально-значимых объектов и 2 котельные. Они запитаны от резервных источников питания. Аварийно-восстановительные работы, организованные бригадами электросетей, ведутся без перебоев, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На устранением неполадок в общей сложности работают семь бригад: 20 человек и шесть единиц техники. Пока специалисты не дают прогнозов о сроках устранения проблем.

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