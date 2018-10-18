Лжегазовщик из Биробиджана забил старушку молотком ради копеечной наживы

СЕГОДНЯ 02:38 2018-10-18T02:38:21+03:00

Его приговорили к 19 годам тюрьмы, но он не согласился с таким решением и попытался его оспорить

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В Биробиджане осудили местного Раскольникова, который в отличие от литературного персонажа вместо топора использовал молоток. Мужчина бил женщину исключительно по голове. Он явно увлекся истязанием пенсионерки, ударив ее с силой 17 раз. От травм 75-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

- На преступление 40-летний осужденный решился, будучи пьяным. Он представился работником газовой службы, зашел в квартиру и напал на пожилую женщину. Когда он расправился со своей жертвой, забрал два сотовых телефона и золотые украшения на сумму больше двух тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Местный Раскольников знал, что старушка одна живет в квартире. Информацией он разжился, пока выполнял ремонт в соседней квартире. Как сказал сам осужденный, на преступление он решился ради корысти. Он вообще вел асоциальный образ жизни и любил выпить. Свою вину фигурант отрицать не стал.

Суд учел все обстоятельства и приговорил фигуранта к 19 годам лишения свободы. Кроме того, преступника обязали выплатить моральный вред родственникам погибшей – два миллиона рублей. Такое решение не устроило фигуранта и он подал апелляцию. Это ему не помогло – приговор оставили в силе.