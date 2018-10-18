На Сахалине открытая дверь соблазнила бывалого вора на новое преступление

СЕГОДНЯ 03:05 2018-10-18T03:05:24+03:00

Мужчина забрался в общежитие и обчистил комнату одного из его обитателей

Изменить размер текста: A A

Житель Охи оказался на скамье подсудимых по обвинению в краже. Примечательно, что 25 летнего жителя уже не раз привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Это обстоятельство было явно не в пользу фигуранта.

- Суть преступления сводилась к банальному тайному похищению чужих вещей. Осужденный проник в общежитие ночью. Он приметил незапертую дверь и просто вошел внутрь комнаты. Фигурант убедился, что хозяин помещения спит, и вынес имущества почти на 30 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры области.

Суд учел «стаж» работы фигуранта на криминальном фронте, а также позицию государственного обвинителя и вынес свой вердикт – лишение свободы на срок семь с половиной лет. Свое наказание охинец будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.