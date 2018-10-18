Зенитчики в Хабаровском крае вооружились ракетной техникой нового поколения

СЕГОДНЯ 03:27 2018-10-18T03:27:09+03:00

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Зенитчики в Хабаровском крае осваивают новую ракетную систему С-400. Ее предназначение в поражении любых современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Речь здесь идет, в том числе о самолетах различных типов, тактических, оперативно-тактических и баллистических ракетах, гиперзвуковых целях и постановщиках помех.

- Техника нового поколения уже прошла тестирование на одном из специализированных полигонов в западной части России. Военные осваивали установку, изучали тактико-технические характеристики и материальную часть зенитной ракетной системы. Одним из заданий был запуск ракет. Это были учебные и практические пуски, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Ракетную установку доставили в воинскую часть объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа в рамках перевооружения. Военную технику нового поколения С-400 уже используют в нескольких военных частях ВВО.