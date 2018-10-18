2018-10-18T03:57:40+03:00
Происшествия

Вооруженные налетчики ограбили сауну в Хабаровске ради выпивки и закуски

Под дулом ружья администратор заведения отдала им всю выручку до копейки
Ольга КИВА
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Вооруженные налетчики ограбили сауну в Хабаровске ради выпивки и закускиВооруженные налетчики ограбили сауну в Хабаровске ради выпивки и закускиФото: Иван ВИСЛОВ
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В Хабаровске осудили двух молодых людей за разбойное нападение. Одному из фигурантов только 21 год, второму — 28 лет. Подельники выбрали самый простой способ разжиться деньгами и отправились в сауну, прихватив с собой заряженный обрез охотничьего ружья и маски.

- На ресепшне заведения они потребовали отдать им выручку. Чтобы администратор была более сговорчива, они наставили на нее оружие, а потом для пущей убедительности пальнули пару раз в стену и еще один раз в потолок. Перепуганная женщина выгребла всю наличность и отдала преступникам, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Похищенные деньги осужденные потратили на еду и алкоголь. Они искренне верили, что их не найдут. Для конспирации они нацепили вязанные черные маски, однако эта уловка их не спасла. На дело они пошли в марте этого года, а немного позже их уже задержали. Как выяснилось, одного из них уже привлекали к уголовной ответственности за кражу.

По решению суда 21-летний подсудимый проведет за решеткой четыре года, 28-летний подельник - четыре года и два месяца. Отбывать наказание налетчики будут в исправительной колонии общего режима.

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