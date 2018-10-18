СЕГОДНЯ 04:18 2018-10-18T04:30:53+03:00

Электричества нет в трех районах Хабаровского края Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В Хабаровском крае электричества нет в Солнечном, Николаевском и Ульчском районах Хабаровского края. Без света сидят жители шести населенных пунктов. Среди них Харпичан, Иннокентьевка, частично отключены Эворон, Дуки, Горин, Софийск. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, 18 октября обесточены 411 жилых домов и три социально-значимых объекта. Во втором случае дома подключили к резервным источникам питания.

На данный момент идут аварийно-восстановительные работы, в которых задействовали 27 человек и 11 единиц техники. Специалисты устраняют последствия обрывов ЛЭП и перехлеста проводов, восстанавливают опоры.

Напомним, накануне 16 октября, в регионе объявили штормовое предупреждение, а вчера, 17 октября, в чрезвычайном ведомстве сообщили об ухудшении погодных условий.

Жителям региона напоминают телефоны экстренных служб: «01» - со стационарных телефонов, «101» и «112» - с мобильных телефонов.

Телефон «доверия» ГУ МЧС России по Хабаровскому краю: (4212) 41-62-62.