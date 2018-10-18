2018-10-18T05:07:09+03:00
Происшествия

Запутанную историю мнимой жертвы кражи и грешного полицейского рассудят на Сахалине

Оба фигуранта замешаны в фальсификации уголовного дела
Ольга КИВА
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Запутанную историю мнимой жертвы кражи и грешного полицейского рассудят на СахалинеЗапутанную историю мнимой жертвы кражи и грешного полицейского рассудят на СахалинеФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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На Сахалине ждут суда теперь уже бывший полицейский и несостоявшаяся жертва кражи. Оба участвовали в фальсификации уголовного дела, главным подозреваемым в котором стал невиновный мужчина.

- Следствие установило, что женщина в марте 2018 года по просьбе своего сожителя написала заявление о хищении якобы принадлежащего ей мобильного телефона. Мужчина объяснил ей, что это необходимо сделать, чтобы помочь начальнику линейного отдела МВД, - рассказали в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По заявлению женщины возбудили уголовное дело. Руководитель линейного отдела полиции склонил заведомо невиновного мужчину написать явку с повинной и признанию вины в совершении мнимого преступления. В итоге сахалинец стал основным фигурантом.

Якобы пострадавшая заявительница оказалась в центре внимания правоохранителей. До этого случая ее ни разу не привлекали к уголовной ответственности, а сейчас обвиняют в ложном доносе. Бывшему сотруднику полиции придется ответить по статье «Превышение должностных полномочий». Подозреваемого уже уволили из органов внутренних дел, вместе со своей подельницей он ждет суда.

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