Ребенок стал жертвой жертвой столкновения машин в Хабаровске

СЕГОДНЯ 05:28 2018-10-18T05:28:47+03:00

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Вчера вечером, 17 октября, в Индустриальном районе Хабаровска столкнулись две иномарки. Машина Honda Fit двигалась по улице Радищеваи собиралась повернуть налево на улицу Краснореченску. Однако водитель этой иномарки не предоставил преимущества в движении и врезался в Toyota Passo, которая ехала по улице Краснореченской прямо. Дорожное происшествие случилось в районе дома №209 почти в девять часов вечера.

По информации, предоставленной отделением ОГИБДД Хабаровска, в результате аварии пострадал девятилетний мальчик. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга. Маленьго пассажира доставили в больницу. Дальнейшее лечение ребенок будет проходить амбулаторно.

Предварительно известно, что один из участников аварии только год за рулем. По результатам медицинского освидетельствования, оба водителя трезвы.