Любителя кедровых орехов ищут в лесах ЕАО

СЕГОДНЯ 05:58 2018-10-18T06:00:23+03:00

Мужчину ищут третий день, пока результатов нет

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В Облученском районе пропал еще один сборщик кедровых орехов. Предварительно известно, что мужчина отправился в лес 14 октября и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Мужчину пытались искать самостоятельно местные жители. Убедившись в безрезультатности этого мероприятия, они вызвали на помощь спасателей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, спасатели отправились на помощь 17 октября. Обследовать леса отправилась группа в составе 18 человек и четырех единиц техники. Вместе со спасателями лес «прочесываю» полицейские и волонтеры.

По данным на 18 октября уже осмотрели 15 квадратных километров территории. Поиски результатов не дали. Вчера, 17 октября, поиски приостановили из наступления сумерек, сегодня, 18 октября, их возобновили. При обследовании используют в том числе беспилотный летательный аппарат.

Жителям региона напоминают. что в случае экстренных ситуаций необходимо звонить по номеру 01 - со стационарного телефона и 101 - с мобильного.