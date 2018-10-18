2018-10-18T06:00:23+03:00
Происшествия

Любителя кедровых орехов ищут в лесах ЕАО

Мужчину ищут третий день, пока результатов нет
Ольга КИВА
Поделиться:
Любителя кедровых орехов ищут в лесах ЕАОЛюбителя кедровых орехов ищут в лесах ЕАОФото: ГУ МЧС России по ЕАО
Изменить размер текста:

В Облученском районе пропал еще один сборщик кедровых орехов. Предварительно известно, что мужчина отправился в лес 14 октября и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Мужчину пытались искать самостоятельно местные жители. Убедившись в безрезультатности этого мероприятия, они вызвали на помощь спасателей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, спасатели отправились на помощь 17 октября. Обследовать леса отправилась группа в составе 18 человек и четырех единиц техники. Вместе со спасателями лес «прочесываю» полицейские и волонтеры.

По данным на 18 октября уже осмотрели 15 квадратных километров территории. Поиски результатов не дали. Вчера, 17 октября, поиски приостановили из наступления сумерек, сегодня, 18 октября, их возобновили. При обследовании используют в том числе беспилотный летательный аппарат.

Жителям региона напоминают. что в случае экстренных ситуаций необходимо звонить по номеру 01 - со стационарного телефона и 101 - с мобильного.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэрия Хабаровска: «Построить новый туалет поможет муниципалитет»
Хабаровск заволновался после трагедии в техникуме Керчи
В аптеке Биробиджана беспардонно украли банковскую карту покупателя
Отопление пришло во все дома Хабаровска
На Камчатке за пьяную езду несовершеннолетнего студента заплатит мама
Подростки из Комсомольска-на-Амуре смертельно рискнули ради хорошего фото
В Хабаровске дело татуировщика, обвиняемого в изнасиловании, передали в суд
Чтобы выжить, камчатцу пришлось написать расписку о несуществующем долге
В ЕАО раненный сельчанин пытался убежать от своего убийцы
На Камчатке браконьер стал уголовником из-за потасовки с рыбинспектором
Ночная прогулка закончилось для хабаровчанки потерей драгоценностей
Ребенок стал жертвой жертвой столкновения машин в Хабаровске
Запутанную историю мнимой жертвы кражи и грешного полицейского рассудят на Сахалине
Электричества нет в трех районах Хабаровского края
Вооруженные налетчики ограбили сауну в Хабаровске ради выпивки и закуски
Зенитчики в Хабаровском крае вооружились ракетной техникой нового поколения
На Сахалине открытая дверь соблазнила бывалого вора на новое преступление
Лжегазовщик из Биробиджана забил старушку молотком ради копеечной наживы
Погода в Хабаровске на 18 октября 2018 года: днем до +10 градусов, без существенных осадков
В Хабаровском крае больше 400 домов остаются без света из-за непогоды
Осенние каникулы 2018 в Хабаровске: школьники отправятся отдыхать в конце месяца
В Хабаровском крае подросток обворовал свою мать
Неизвестные в масках ограбили офис в центре Хабаровска