Ночная прогулка закончилось для хабаровчанки потерей драгоценностей

СЕГОДНЯ 06:33 2018-10-18T06:33:07+03:00

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За помощью к полицейским обратилась хабаровчанка, у которой наглым образом с шеи сорвали драгоценности. При этом злоумышленник даже успел познакомиться с потерпевшей и вызвался проводить ее до дома.

- Все произошло поздно вечером, когда потерпевшая возвращалась из кафе. Девушка прогуливалась вместе с подругой. К ним подошли два парня и предложили проводить их дома. Через несколько минут после знакомства один из новых знакомых сорвал драгоценности с шеи. Потом он и его приятель скрылись во дворах, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Потерпевшая оценила ущерб в 30 тысяч рублей. Ее имущество обнаружили у 26-летнего горожанина во время обыска. Изъятые вещи вернули законной владелице. Парня задержали и завели на него уголовное дело по статье «Кража». За уличный грабеж фигурант может отправиться в тюрьму на четыре года.