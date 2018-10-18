На Камчатке браконьер стал уголовником из-за потасовки с рыбинспектором

СЕГОДНЯ 06:58 2018-10-18T07:02:03+03:00

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На Камчатке осудили одного из агрессивных браконьеров, которые напали на сотрудника Росрыболовства. Причина оказалась интересной — осужденному и его приятелю не понравилось, что им выписали штраф за незаконную рыбалку.

- В июне этого года фигуранты попались с нелегальным уловом. Штраф задержанным выписали на вполне законных основаниях, однако сами фигуранты решили всеми правдами и неправдами избавится от этого обязательства. Они требовали от рыбинспектора аннулировать выписанный штраф, тот отказался, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Потом агрессивный браконьер пошел в рукопашную. Он бил проверяющего по лицу и ногам. Позже он признал свою вину. Ему присудили два года условно.

Приговор не вступил в законную силу.

Второму фигуранту -зачинщику только предстоит встреча с судьей. Сейчас его уголовное дело находится на рассмотрении в суде.