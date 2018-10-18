2018-10-18T07:33:52+03:00
Происшествия

В ЕАО раненный сельчанин пытался убежать от своего убийцы

Увы, у него не получилось выжить
Ольга КИВА
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В ЕАО раненный сельчанин пытался убежать от своего убийцыВ ЕАО раненный сельчанин пытался убежать от своего убийцыФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В селе Птчник под грудой досок и травы нашли труп сельчанина. На теле мужчины были колотые раны, от которых он и скончался. В убийстве обвинили односельчанина погибшего.

- По версии следствия, задержанный и погибший в июльский день встретились и стали разговаривать. При этом фигурант был изрядно пьян и обычны й разговор норовил перевести в русло банальной разборки. Причиной тому стала дикая ревность, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Подозреваемый, видимо, хотел проучить погибшего и ударил его ножом в шею. Ошарашенный односельчанин бросился бежать, пока были силы, но разъяренный оппонент догнал его и ударил еще два раза по телу и конечностям.

Уже бездыханное тело фигурант прикрыл досками и присыпал травой, а сам спрятался на приусадебном участке. Позже он во всем признался, признал свою вину полностью раскаялся. Теперь ревнивец ждет суда.

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