Чтобы выжить, камчатцу пришлось написать расписку о несуществующем долге

СЕГОДНЯ 07:58 2018-10-18T08:15:43+03:00

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На Камчатке задержали группу местных жителей, которых обвиняют в вымогательстве. По версии следствия, пятеро подозреваемых выдумывали различные предлоги и заставляли своих жертв в прямом смысле выворачивать карманы и опустошать счета.

- Установлено, что в июле 2016 года трое обвиняемых требовали у жителя Петропавловска-Камчатского 400 тысяч рублей. При этом они обвиняли мужчину в том, что он присвоил принадлежащее одному из задержанных имущество. Тогда же злоумышленники обнаружили в сумке потерпевшего деньги 70 тысяч рублей, которые забрали с собой. Под угрозой физической расправы гражданин написал расписку о несуществующем долге, - говорится в сообщении на сайте УМВД России по Камчатскому краю.

Месяцем позже жертвами фигурантов стали еще четыре горожанина, у которых они вымогали 100 и 200 тысяч рублей. Одного из потерпевших злоумышленники жестокого избили у него же дома. Действовали они изощренно — использовали электрошокер и бейсбольную биту. Потом фигуранты забрали 55 тысяч рублей и бутылку алкоголя стоимостью более 400 тысяч рублей.

Участников банды задержали и завели уголовные дела. За вымогательство, разбой и грабеж каждый из них может сесть в тюрьму на срок от семи до 12 лет.