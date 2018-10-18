В Хабаровске дело татуировщика, обвиняемого в изнасиловании, передали в суд

СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-18T08:43:42+03:00

Его клиентку не смутило, что работать мастер будет в квартире, а не в салоне

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Мастер тату в Хабаровске стал фигурантом уголовного дела, которое сейчас рассматривают в суде. Его обвиняют в изнасиловании женщины, по совместительству его клиентки. Пострадавшая приехала в краевую столицу в июне этого года и загорелась желание сделать себе тату. Ее даже не смутила стоимость услуги — 10 тысяч рублей, которую она легко выложила. 31-летняя женщина не подозревала, что в гостях у мастера тату ей еще и интимные услуги окажут, правда против ее воли.

В квартире находилась еще и девушка задержанного. Она ни во что не вмешивалась, выпила пива вместе со своим бойфрендом и его гостьей, а потом ушла в другую комнату. Татуировщик же набросился на магаданку и изнасиловал ее.

- После совершения преступления злоумышленник лег спать, а потерпевшая сбежала из квартиры. Она обратилась в правоохранительные органы, злоумышленник был оперативно задержан, - говорит Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю. - Первоначально он дал признательные показания, но затем отказался от своих слов, уверял, что насилия не совершал, якобы, интимная связь произошла по обоюдному согласию.

Против 39-летнего тату-мастера возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Тенперь ему грозит до 12 лет тюрьмы. Как выяснилось во время расследования, его и раньше привлекали к ответственности за аналогичные преступления, причем дважды.