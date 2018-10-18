2018-10-18T08:43:42+03:00
Происшествия

В Хабаровске дело татуировщика, обвиняемого в изнасиловании, передали в суд

Его клиентку не смутило, что работать мастер будет в квартире, а не в салоне
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровске дело татуировщика, обвиняемого в изнасиловании, передали в судВ Хабаровске дело татуировщика, обвиняемого в изнасиловании, передали в судФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Мастер тату в Хабаровске стал фигурантом уголовного дела, которое сейчас рассматривают в суде. Его обвиняют в изнасиловании женщины, по совместительству его клиентки. Пострадавшая приехала в краевую столицу в июне этого года и загорелась желание сделать себе тату. Ее даже не смутила стоимость услуги — 10 тысяч рублей, которую она легко выложила. 31-летняя женщина не подозревала, что в гостях у мастера тату ей еще и интимные услуги окажут, правда против ее воли.

В квартире находилась еще и девушка задержанного. Она ни во что не вмешивалась, выпила пива вместе со своим бойфрендом и его гостьей, а потом ушла в другую комнату. Татуировщик же набросился на магаданку и изнасиловал ее.

- После совершения преступления злоумышленник лег спать, а потерпевшая сбежала из квартиры. Она обратилась в правоохранительные органы, злоумышленник был оперативно задержан, - говорит Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю. - Первоначально он дал признательные показания, но затем отказался от своих слов, уверял, что насилия не совершал, якобы, интимная связь произошла по обоюдному согласию.

Против 39-летнего тату-мастера возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Тенперь ему грозит до 12 лет тюрьмы. Как выяснилось во время расследования, его и раньше привлекали к ответственности за аналогичные преступления, причем дважды.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэрия Хабаровска: «Построить новый туалет поможет муниципалитет»
Хабаровск заволновался после трагедии в техникуме Керчи
В аптеке Биробиджана беспардонно украли банковскую карту покупателя
Отопление пришло во все дома Хабаровска
На Камчатке за пьяную езду несовершеннолетнего студента заплатит мама
Подростки из Комсомольска-на-Амуре смертельно рискнули ради хорошего фото
Чтобы выжить, камчатцу пришлось написать расписку о несуществующем долге
В ЕАО раненный сельчанин пытался убежать от своего убийцы
На Камчатке браконьер стал уголовником из-за потасовки с рыбинспектором
Ночная прогулка закончилось для хабаровчанки потерей драгоценностей
Любителя кедровых орехов ищут в лесах ЕАО
Ребенок стал жертвой жертвой столкновения машин в Хабаровске
Запутанную историю мнимой жертвы кражи и грешного полицейского рассудят на Сахалине
Электричества нет в трех районах Хабаровского края
Вооруженные налетчики ограбили сауну в Хабаровске ради выпивки и закуски
Зенитчики в Хабаровском крае вооружились ракетной техникой нового поколения
На Сахалине открытая дверь соблазнила бывалого вора на новое преступление
Лжегазовщик из Биробиджана забил старушку молотком ради копеечной наживы
Погода в Хабаровске на 18 октября 2018 года: днем до +10 градусов, без существенных осадков
В Хабаровском крае больше 400 домов остаются без света из-за непогоды
Осенние каникулы 2018 в Хабаровске: школьники отправятся отдыхать в конце месяца
В Хабаровском крае подросток обворовал свою мать
Неизвестные в масках ограбили офис в центре Хабаровска