На Камчатке за пьяную езду несовершеннолетнего студента заплатит мама

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-18T09:31:11+03:00

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Студент одного из техникумов краевой столицы оказался в центре судебного разбирательства. 17-летний парень выпил пива и сел за руль, а потом благополучно попался в руки автоинспекторов.

Авто парню подарили родители, чтобы он мог развивать свои технические способности. Подарок обошелся в 40 тысяч рубле. Почти столько же теперь родителям придется заплатить государству в виде штрафа. Машину ему родители купили, чтобы он учился ее ремонтировать, а он, не имея прав сел за руль и поехал.

- Сам задержанный объяснил, что за руль сел, чтобы успеть купить бампер, который на следующий день мог подорожать. Молодой человек хорошо разбирается в технике, увлекается ремонтом автомобилей. Поэтому ему было важно успеть прикупить нужную деталь, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

Парень раньше не попадал в поле зрения правоохранителей. Суд учел это и назначил вполне приемлемый штраф в 30 тысяч рублей. Так как сам студент не зарабатывает, с государством за него рассчитается его мама.