2018-10-18T09:57:41+03:00
Общество

Отопление пришло во все дома Хабаровска

Однако на зимний режим работы тепловые сети не перешли
Ольга КИВА
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Отопление пришло во все дома ХабаровскаОтопление пришло во все дома ХабаровскаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Хабаровске во всех квартирах есть тепло. Последние десять дней шла усиленная работа по запуску централизованного отопления в многоквартирных домов. Рабочие выполнили свою работу в срок, однако полностью на зимний режим работы тепловые сети не перешли.

Как поясняют в пресс-службе городской администрации, заполнение системы происходит медленно. Это необходимая мера, чтобы избежать прорывов и гидроударов. Во время заполнения идет постоянный контроль режима давления.

Напомним, отопительный сезон в краевой столице стартовал 8 октября. В первые пять дней получили тепло все социальные объекты, а 17 октября — все многоквартирники в городе. 10 дней — это стандартный срок, за который подключают отопление. Это объясняется большой протяженностью магистральных и внутриквартальных сетей, на обслуживание которых уходит все отведенное время.

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