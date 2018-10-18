Отопление пришло во все дома Хабаровска

СЕГОДНЯ 09:57 2018-10-18T09:57:41+03:00

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В Хабаровске во всех квартирах есть тепло. Последние десять дней шла усиленная работа по запуску централизованного отопления в многоквартирных домов. Рабочие выполнили свою работу в срок, однако полностью на зимний режим работы тепловые сети не перешли.

Как поясняют в пресс-службе городской администрации, заполнение системы происходит медленно. Это необходимая мера, чтобы избежать прорывов и гидроударов. Во время заполнения идет постоянный контроль режима давления.

Напомним, отопительный сезон в краевой столице стартовал 8 октября. В первые пять дней получили тепло все социальные объекты, а 17 октября — все многоквартирники в городе. 10 дней — это стандартный срок, за который подключают отопление. Это объясняется большой протяженностью магистральных и внутриквартальных сетей, на обслуживание которых уходит все отведенное время.