В аптеке Биробиджана беспардонно украли банковскую карту покупателя
В столице ЕАО нашли и задержали подозреваемого в похищении банковской карты. Происшествие случилось в одной из городских аптек. Задержанный зашел туда, видимо, чтобы купить лекарство, а в итоге вышел из помещения с чужой банковской картой в кармане. К такому выводу пришли полицейские, изучая записи с камер видеонаблюдения.
- Пострадавший обнаружил пропажу и кинулся за помощью к правоохранителям. И не удивительно, с его счета злоумышленник похитил больше 800 тысяч рублей. При чем сложности в выводе денег у него не возникло — увы, помогла wi-fi-технология, прокомметировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.
Задержанному всего 21 год. Он не стал отпираться и во всем сознался и написал явку с повинной. Против него возбудили уголовное дело по статье «Кража», расследование которого сейчас продолжается.