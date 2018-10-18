2018-10-18T10:37:21+03:00
Происшествия

В аптеке Биробиджана беспардонно украли банковскую карту покупателя

Подозреваемого удалось вычислить с помощью камер видеонаблюдения
Ольга КИВА
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В аптеке Биробиджана беспардонно украли банковскую карту покупателяВ аптеке Биробиджана беспардонно украли банковскую карту покупателяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В столице ЕАО нашли и задержали подозреваемого в похищении банковской карты. Происшествие случилось в одной из городских аптек. Задержанный зашел туда, видимо, чтобы купить лекарство, а в итоге вышел из помещения с чужой банковской картой в кармане. К такому выводу пришли полицейские, изучая записи с камер видеонаблюдения.

- Пострадавший обнаружил пропажу и кинулся за помощью к правоохранителям. И не удивительно, с его счета злоумышленник похитил больше 800 тысяч рублей. При чем сложности в выводе денег у него не возникло — увы, помогла wi-fi-технология, прокомметировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Задержанному всего 21 год. Он не стал отпираться и во всем сознался и написал явку с повинной. Против него возбудили уголовное дело по статье «Кража», расследование которого сейчас продолжается.

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