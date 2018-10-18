2018-10-18T11:00:04+03:00
Общество

Хабаровск заволновался после трагедии в техникуме Керчи

Учреждения образования подвергнуться многочисленным проверкам
Мария ИГНАТЬЕВА
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Хабаровск заволновался после трагедии в техникуме Керчи. Фото: Kerch.FMХабаровск заволновался после трагедии в техникуме Керчи. Фото: Kerch.FM
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В Хабаровском крае после трагедии в Керчи решили проверить все учреждения образования. Речь идет обо всех школах, детских садах и учреждений дополнительного образования. С руководителями этих учебных заведений уже провели совещание. Собравшиеся отметили, что нужно усилить выполнение требований положения о пропускном режиме, а также правил нахождения на территории учебных заведений.

- Будет усилен контроль над обследованием чердачных и подвальных помещений по выявлению посторонних предметов и горючих материалов. Меры безопасности будут усилены во всех муниципальных учреждениях социального блока, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Градоначальник в это время выразил соболезнование родственникам и близким погибших в страшной трагедии в Керченском политехническом колледже.

- Человеческое горе чужим не бывает. Хабаровчане сопереживают боль вместе с каждой семьей, пострадавшей в этой трагедии. Выражаем сочувствие всем, кто потерял близких, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, - говорится в телеграмме, отправленной Сергеем Кравчуком Николаю Гусакову, главе Керчи.

В Хабаровске сегодня, 18 октября в 19:00 пройдет акция памяти погибшим в трагедии. Горожане соберутся на Комсомольской площади у Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери.

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