Мэрия Хабаровска: «Построить новый туалет поможет муниципалитет»

СЕГОДНЯ 11:43 2018-10-18T11:43:49+03:00

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Всего в Хабаровске насчитывается более 700 домов с уличными уборными, при этом большинство из них либо пора капитально ремонитровать, либо и вовсе сносить. На приведение клозетов в нормативное состояние из бюджета города выделили аж пять миллионов рублей и объявили открытый конкурс на получение муниципальных грантов.

- Конкурс вызвал живейший интерес среди населения, было подано 39 заявок, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска. - Однако в силу различных юридических обстоятельств, гранты получили только семь дворов.

Так как администрация прекрасно осведомлена о скромных финансовых возможностях жителей «деревяшек», 95% расходов на строительство туалетов муниципалитет взял на себя, и лишь 5% в рамках софинансирования составили деньги собственников.

Конкурс решили сделать ежегодным, в следующем году заявки будут принимать у всех желающих в мэрии в течение всего апреля. Грантовый фонд по-прежнему будет составлять пять миллионов рублей.