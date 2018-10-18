СЕГОДНЯ 12:28 2018-10-18T12:28:38+03:00

Отелло из Хабаровского края до смерти забил парня своей бывшей девушки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пьяный мужчина сам пришел в дом к экс-возлюбленной и разжег конфликт

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Случилось все 10 октября этого года, когда 29-летний житель Хабаровского края изрядно напился и поддался воле чувств. Он решил прийти в гости к своей бывшей возлюбленной, а там - картина маслом - новый сожитель. Естественно, Отелло затеял драку, да вот только силу не подрассчитал. В итоге 38-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, а сам преступник скрылся.

Вскоре в отношении ревнивца возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- В ходе следствия фигурант уголовного дела признательные показания. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

В ведомстве также отметили, что сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.