Беременную сельчанку доставили в Хабаровск санитарным рейсом

СЕГОДНЯ 03:06 2018-10-19T03:06:57+03:00

Уже через шесть часов пациентку передали в руки городских врачей

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Жительнице поселка Высокогорный в Ванинском районе понадобилась срочная помощь врачей, но требуемые специалисты находились в краевой столице. Женщина беременна и, чтобы сохранить ее здоровье и здоровье будущего малыша, понадобилась срочная эвакуация. Будущую маму доставили в Хабаровск на вертолете Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, вызов поступил утром, 18 октября, Хабаровского территориального центра медицины катастроф. В 14:30 воздушное судно вылетело из краевого центра, а спустя почти шесть часов вернулось обратно с пациенткой на борту. Во время полета ее сопровождала бригада врачей.

По прибытии в Хабаровск будущую маму доставили в одну из городских больниц. Во время полета состояние беременной не ухудшилось.