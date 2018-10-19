2018-10-19T03:40:20+03:00
Происшествия

Китайские рыбаки нашли способ добраться в Хабаровский край без документов

Правда, их эксперимент закончилась тюремным сроком
Ольга КИВА
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Китайские рыбаки нашли способ добраться в Хабаровский край без документовКитайские рыбаки нашли способ добраться в Хабаровский край без документовФото: Сергей ПЛОТНИКОВ
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В Хабаровском крае осудили двух рыбаков из Поднебесной за незаконное пересечение государственной границы. Азиатам, видимо, казалось, что они нашли простой и безобидный способ перебраться на территорию России. Мужчины на лодке проплыли в районе 68 километра реки Уссури в районе имени Лазо.

- В Хабаровский край они стремились в июле, чтобы порыбачить. Как объяснили сами задержанные, в КНР трудно поймать рыбу, а на территории России ее гораздо больше. Правда, покидать удочки фигурантам так и не удалось — их задержали, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

У китайских рыбаков-нелегалов не было при себе документов. Однако это не помешало вершить правосудие по-русски. Задержанных приговорили к семи месяцам тюрьмы. Наказание осужденные будут отбывать в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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