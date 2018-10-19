Закончились поиски жителя села Эворон в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 04:03 2018-10-19T04:05:04+03:00

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Сегодня, 19 октября, закончились поиски 60-летнего жителя села Эворон. Известно, что в последний раз пропавшего видели 22 августа. В тот день мужчина вышел из своего дома в поселке и пропал. До настоящего момента о его местонахождении ничего не известно.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, за время поисковой операции военнослужащие, спасатели и полицейские осмотрели 45 квадратных километров лесного массива в районе села Эворон. Всего было задействовано 20 человек и три единицы техники. Поиски результатов не дали.

На данный момент группа спасателей вернулась в пункт постоянной дислокации. Полицейским предстоит провести расследование случившегося.

Напомним, За помощью к спасателям обратились из Следственного управления Следственного комитета РФ. Вызов в Центре управления в кризисных ситуациях приняли 16 октября.