Крутая служба безопасности не спасла подпольное казино в Хабаровске

СЕГОДНЯ 04:45 2018-10-19T05:41:36+03:00

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В Хабаровском крае прикрыли подпольное казино, которое от обычного нелегального заведения отличало наличие службы безопасности. Организаторы незаконного бизнеса установили оборудование в шести залах в разных районах города. В каждом из них был пост охраны, установлены системы видеонаблюдения.

- Приходящих клиентов проверяли с помощью специального оборудования. Кроме того, в деле были сотрудники, выполняющие работу службы безопасности. Их задачей было проверять потенциальных игроков, а именно изучать их рекомендации, выяснять место работы и круг общения. Только после такого детального «обследования» посетителя допускали в игровой зал, - говорится в сообщении на сайте УМВД России по Хабаровскому краю.

- По версии следствия, организаторами азартных игр были мужчина жена. В свой нелегальный бизнес они втянули еще 12 человек. При обыске у злоумышленников изъяли больше 11 миллионов рублей, одну тысячу долларов США, бухгалтерскую документацию и компьютерную технику. Также из помещений вывезли 582 игровых автомата, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

На данный момент пять задержанных находятся под домашним арестом и девять — под подпиской о невыезде. Все фигуранты дали признательные показания и раскаялись. Уголовные дела, заведенные против них по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр», сейчас находятся на рассмотрении в суде.