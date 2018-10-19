2018-10-19T05:13:44+03:00
Происшествия

В Биробиджане подросток без причины накинулся с ножом на соседа

До этого парень отказывался пускать в квартиру собственную мать
Ольга КИВА
Поделиться:
В Биробиджане подросток без причины накинулся с ножом на соседаВ Биробиджане подросток без причины накинулся с ножом на соседаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Биробиджане осудили 16-летнего подростка, по вине которого пострадал мужчина. Потерпевший проживал по соседству с фигурантом. Он проходили мимо квартиры и заметил, что мама подростка не может войти внутрь — сын отказывался открывать ей дверь.

- Сосед по доброте душевной решил помочь женщине и уговорил парня впустить родительницу. Мальчик послушался, а чуть позже, когда сосед вместе с матерью зашел в коридор жилого помещения, подросток без какой-либо причины ударил мужчину в живот ножом, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры области.

Рана оказалась опасной для жизни, поэтому пострадавшего срочно госпитализировали в больницу. Во время следствия и на суде фигурант признал свою вину частично. За свой поступок он проведет в воспитательной колонии полтора года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сахалинца до смерти забили палкой в жестокой квартирной разборке
Сельчанин из ЕАО попался на производстве наркотиков
Пожилая хабаровчанка сходила в магазин, обрела новую знакомую и лишилась денег
Одаренные дети Хабаровска получили стипендии за свой талант
Крутая служба безопасности не спасла подпольное казино в Хабаровске
Закончились поиски жителя села Эворон в Хабаровском крае
Китайские рыбаки нашли способ добраться в Хабаровский край без документов
Беременную сельчанку доставили в Хабаровск санитарным рейсом
Погода в Хабаровске на 19 октября 2018 года: днем до +12 градусов, возможен дождь
Отелло из Хабаровского края до смерти забил парня своей бывшей девушки
Мэрия Хабаровска: «Построить новый туалет поможет муниципалитет»
Хабаровск заволновался после трагедии в техникуме Керчи
В аптеке Биробиджана беспардонно украли банковскую карту покупателя
Отопление пришло во все дома Хабаровска