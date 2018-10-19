СЕГОДНЯ 05:13 2018-10-19T05:13:44+03:00

В Биробиджане подросток без причины накинулся с ножом на соседа Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Биробиджане осудили 16-летнего подростка, по вине которого пострадал мужчина. Потерпевший проживал по соседству с фигурантом. Он проходили мимо квартиры и заметил, что мама подростка не может войти внутрь — сын отказывался открывать ей дверь.

- Сосед по доброте душевной решил помочь женщине и уговорил парня впустить родительницу. Мальчик послушался, а чуть позже, когда сосед вместе с матерью зашел в коридор жилого помещения, подросток без какой-либо причины ударил мужчину в живот ножом, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры области.

Рана оказалась опасной для жизни, поэтому пострадавшего срочно госпитализировали в больницу. Во время следствия и на суде фигурант признал свою вину частично. За свой поступок он проведет в воспитательной колонии полтора года.