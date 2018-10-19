2018-10-19T05:35:08+03:00
Общество

Одаренные дети Хабаровска получили стипендии за свой талант

Юные музыканты, вокалисты, художники и танцоры будут каждый месяц получать три тысячи рублей
Ольга КИВА
Поделиться:
Одаренные дети Хабаровска получили стипендии за свой талантОдаренные дети Хабаровска получили стипендии за свой талантФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В краевой столице прошла награждения одаренных детей. В этом году памятные подарки и сертификаты получили 10 юных талантливых хабаровчан. Среди них музыканты, танцоры, вокалисты и художники. Все обладатели премий — это призеры и победители городских, краевых, региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Теперь каждый месяц они будут получать дополнительно по три тысячи рублей.

- Стипендии мэра Хабаровска начали выдавать в 2014 году. За четыре года награду получили 39 детей. Это неплохая мотивация для ребят совершенствовать свои умения и навыки. Примечательно, что из 39 стипендиатов 16 человек продолжили заниматься искусством и поступили в высшие профессиональные учебные заведения России, - рассказала Марина Стоякина, начальник управления культуры администрации Хабаровска.

На торжественной церемонии отметили также и работу педагогов, которые помогли открыть детские таланты. К слову, в следующем году число получателей стипендии мэра Хабаровска станет больше. В администрации города уже разрабатывают пакет документов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сахалинца до смерти забили палкой в жестокой квартирной разборке
Сельчанин из ЕАО попался на производстве наркотиков
Пожилая хабаровчанка сходила в магазин, обрела новую знакомую и лишилась денег
В Биробиджане подросток без причины накинулся с ножом на соседа
Крутая служба безопасности не спасла подпольное казино в Хабаровске
Закончились поиски жителя села Эворон в Хабаровском крае
Китайские рыбаки нашли способ добраться в Хабаровский край без документов
Беременную сельчанку доставили в Хабаровск санитарным рейсом
Погода в Хабаровске на 19 октября 2018 года: днем до +12 градусов, возможен дождь
Отелло из Хабаровского края до смерти забил парня своей бывшей девушки
Мэрия Хабаровска: «Построить новый туалет поможет муниципалитет»
Хабаровск заволновался после трагедии в техникуме Керчи
В аптеке Биробиджана беспардонно украли банковскую карту покупателя
Отопление пришло во все дома Хабаровска