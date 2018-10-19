Одаренные дети Хабаровска получили стипендии за свой талант

СЕГОДНЯ 05:34 2018-10-19T05:35:08+03:00

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В краевой столице прошла награждения одаренных детей. В этом году памятные подарки и сертификаты получили 10 юных талантливых хабаровчан. Среди них музыканты, танцоры, вокалисты и художники. Все обладатели премий — это призеры и победители городских, краевых, региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Теперь каждый месяц они будут получать дополнительно по три тысячи рублей.

- Стипендии мэра Хабаровска начали выдавать в 2014 году. За четыре года награду получили 39 детей. Это неплохая мотивация для ребят совершенствовать свои умения и навыки. Примечательно, что из 39 стипендиатов 16 человек продолжили заниматься искусством и поступили в высшие профессиональные учебные заведения России, - рассказала Марина Стоякина, начальник управления культуры администрации Хабаровска.

На торжественной церемонии отметили также и работу педагогов, которые помогли открыть детские таланты. К слову, в следующем году число получателей стипендии мэра Хабаровска станет больше. В администрации города уже разрабатывают пакет документов.