2018-10-19T06:08:59+03:00
Происшествия

Пожилая хабаровчанка сходила в магазин, обрела новую знакомую и лишилась денег

Сдачу в пятитысячной купюры у пенсионерки умыкнули прямо в магазине
Ольга КИВА
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Пожилая хабаровчанка сходила в магазин, обрела новую знакомую и лишилась денегПожилая хабаровчанка сходила в магазин, обрела новую знакомую и лишилась денегФото: Олег УКЛАДОВ
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Жительница Индустриального района в Хабаровске стала легкой добычей вора. В своем возрасте, а ей 81 год, она планировала провести время на даче с комфортом и отправилась за туристической плиткой. В автобусе она познакомилась с женщиной, которая показалась ей вполне приличной. Они разговорились и новая знакомая даже вызвалась помочь ей выбрать прибор.

- Дальше события для пенсионерки развивались не совсем приятно. В магазине она расплатилась купюрой в пять тысяч и получила сдачу. Однако из магазина она вышла совсем без денег, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Как выяснилось во время расследования, деньги у пенсионерки умыкнула ее новая знакомая. Она незаметно вытащила купюры и искренне была уверена, что ее никто не видит. Однако женщина попала в объектив камеры видеонаблюдения. Вскоре ее задержали и предъявили обвинение в краже. Позже стало понятно, что деньги ей нужны были на наркотики. На время следствия фигурантка будет находиться под подпиской о невыезде.

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